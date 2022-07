Rostos que contam histórias: estes são os melhores retratos de 2022

Pai e filho, guerreiros da tribo Suri, a segurar uma AK-47. Uma família desconectada. Uma mulher que reflecte sobre a vida fugaz de um passarinho. Estes são alguns dos retratos galardoados na segunda edição do International Portrait Photographer of the Year, anunciados a 28 de Junho, na Austrália.

Num ano em que se contabilizaram 618 submissões, o grande vitorioso é o fotógrafo tailandês Jatenipat Ketpradit que captou a imagem vencedora, The Gun and Flowers. A introdução de armas de fogo nas tribos ao longo dos últimos 20 anos tem gerado discórdia interna, “já que as armas são tecnologia de ponta que se opõe à sua cultura e costumes”, explica o vencedor. "Eu tirei esta foto para representar o conflito do seu estilo de vida”.

Além da distinção principal, os prémios são distribuídos por mais quatro grupos. Na categoria The Character Study venceu o britânico Guy Bellingham, já o brasileiro Daniel Taveira garantiu o primeiro lugar do The Environmental Portrait. A vencedora do Portrait Story é Karen Waller, da Austrália, e a canadiana Stephanie Lachance saiu vitoriosa na categoria Family Sitting.

O prémio principal atribuído é de 3000 dólares, e o de cada categoria tem um valor de 1000 dólares. Para o segundo e terceiro classificados, 500 e 250 dólares, respectivamente. A acrescentar à compensação monetária, os fotógrafos, profissionais ou amadores, são seleccionados para integrar a lista de 101 melhores retratos do ano, que constarão no livro anual publicado pela organização.

Texto editado por Amanda Ribeiro