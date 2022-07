Liz Truss é a candidata número 11 à liderança do Partido Conservador britânico

Truss, de 46 anos, desempenhou vários cargos no Governo britânico e candidata-se à liderança com duas grandes propostas: cortar impostos e manter uma linha dura nas relações com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, entrou na corrida para a sucessão de Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido, elevando para 11 o número de candidatos a ambos os cargos numa campanha cada vez mais dura e imprevisível.

Truss, que desempenhou uma série de cargos governamentais em vários departamentos — incluindo o Comércio, a Justiça e o Tesouro —, promete cortar impostos e manter uma linha dura contra o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

As regras da eleição para a liderança dos conservadores britânicos vão ser anunciadas na tarde desta segunda-feira, com o objectivo de que o sucessor de Johnson seja encontrado até Setembro.

“Sob a minha liderança, irei cortar impostos logo no primeiro dia e aprovar medidas para ajudar as pessoas a lidarem com o aumento do custo de vida”, disse Truss, de 46 anos, no jornal Daily Telegraph. “Esta não é a altura para aumentar impostos.”

A corrida para uma nova liderança segue-se a um dos mais notáveis períodos da política britânica moderna, que levou à demissão de mais de 50 ministros, secretários de estado e outros membros do Governo, numa denúncia colectiva do carácter e da integridade de Boris Johnson.

Com vários deputados descontentes com a determinação de Johnson em manter-se na liderança do Governo até à escolha de um sucessor na liderança do partido, é provável que os conservadores acelerem o processo eleitoral. Para tal, é possível que exijam a cada candidato que contem com o apoio de pelo menos 30 deputados, antes do início de um processo que culminará com a selecção de dois candidatos finais.

Nessa altura, cerca de 200 mil membros do Partido Conservador irão escolher o seu próximo líder — que, à luz do sistema britânico, será também o próximo chefe do Governo.

O favorito, nesta fase inicial do processo, é o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak, que tem enfrentado fortes críticas dos seus adversários contra as suas políticas, principalmente a incapacidade para cortar impostos.

Tal como Sunak, também Nadhim Zahawi — nomeado ministro das Finanças na semana passada — disse estar a ser alvo de uma campanha de “calúnias”. No seu caso, Zahawi é acusado de não ter perfil para a liderança devido a um registo financeiro e fiscal “duvidoso”.

“Eu fui claramente alvo de calúnias”, disse Zahawi no canal Sky News, esta segunda-feira. “Disse-se que estou a ser investigado, mas eu não tenho nenhuma indicação sobre isso. Sempre declarei e paguei os meus impostos no Reino Unido.”

Da longa lista de candidatos fazem também parte a procuradora-geral, Suella Braverman; o antigo ministro da Saúde Jeremy Hunt; o ex-ministro da Saúde e das Finanças Sajid Javid; e o actual ministro dos Transportes, Grant Shapps.