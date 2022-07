Os cubanos responderam à repressão do Governo com um êxodo rumo ao “imperialismo”

Há um ano, milhares de cubanos saíram às ruas e, de forma praticamente espontânea, tomaram parte no protesto mais amplo em várias décadas contra a governação do Partido Comunista. A resposta das autoridades foi dura e incompreensível para muitos dos que esperavam mudanças políticas com a ascensão de uma nova geração ao poder. O resultado mais visível é um êxodo sem precedentes cujas consequências são ainda difíceis de discernir.