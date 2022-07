Nord Stream 1: o que acontece se a Rússia parar de exportar gás para a Alemanha?

Berlim está a preparar-se para todos os cenários, incluindo uma paragem completa do fornecimento do gás russo ou a diminuição do fluxo. Qual a importância do Nord Stream 1, quais os sectores mais em risco e o que pode acontecer à economia se Moscovo cortar a torneira do gás?

A Alemanha, a quarta maior economia do mundo, está a preparar-se para todos os cenários, incluindo uma paragem completa do fornecimento de gás russo quando terminar o período regular de manutenção de dez dias no gasoduto Nord Stream 1. A manutenção do gasoduto, que transporta gás russo directamente para a Alemanha, começou a 11 de Julho, mas Berlim acredita que o gás seja usado por parte do Kremlin para exercer pressão política sobre o Ocidente, algo negado por Moscovo.

Eis alguns dos riscos caso o período de paragem de fornecimento dure mais tempo do que o esperado, ou caso o gasoduto reabra com fluxos reduzidos.

Porque é que o Nord Stream 1 é tão importante?

Esta é a maior (e a única) rota de gás russo para a Alemanha, reflectindo-se em 55 mil milhões de metros cúbicos (bcm, na sigla em inglês) por ano. Em 2021, a Alemanha consumiu 100 bcm.

O gás russo que chega à Alemanha através da Polónia foi suspenso este ano e aquele que passava pela Ucrânia foi cortado devido à guerra. Metade dos lares alemães depende de aquecimento a gás, sobretudo de Outubro a Março. Se o Nord Stream 1 se mantiver fechado não será possível reabastecer o armazenamento subterrâneo de gás antes do Inverno.

As cavernas subterrâneas de armazenamento conseguiriam, em teoria, satisfazer a procura nacional durante dois meses e meio. No entanto, encontram-se a apenas 64,6% da capacidade, comparado com o nível previsto para 1 de Outubro (80%).

Entretanto, o mercado de alternativas ao gás é limitado mundialmente e os preços têm subido desde 2021, à medida que a procura recupera após a pandemia.

Como e quando é que a Alemanha pode vir a limitar o gás aos consumidores?

Se a Alemanha puxar o gatilho na fase de emergência de um plano a três fases, o regulador da rede Bundesnetzagentur seria encarregue de assegurar que o gás é distribuído de forma justa.

Esta etapa seria desencadeada por uma procura de gás excepcionalmente elevada ou por uma perturbação significativa do abastecimento — por exemplo, se o Nord Stream 1 permanecesse fechado. A Alemanha encontra-se na segunda fase do plano desde 23 de Junho, depois de o volume do Nord Stream 1 ter caído para 40% da capacidade.

Quais os sectores que estão mais em risco?

A produção de químicos e a indústria do aço, vidro e papel são os principais consumidores de gás na Alemanha. No entanto, os efeitos afectariam até a produção de alimentos e de porcelana.

A indústria do alumínio, com vendas de 22 mil milhões de euros e 60 mil postos de trabalho, depende do gás para a fusão e reciclagem. Na indústria do papel, com um volume de negócios de 15,5 mil milhões de euros e 40.000 empregados, os operadores dizem que o papel e o cartão são vitais para os alimentos, medicamentos e artigos de higiene.

O que é que as empresas estão a fazer?

O maior importador de gás alemão, Uniper, pediu ajuda ao Governo no valor de cerca de nove mil milhões de euros, segundo uma fonte política. Outros serviços podem enfrentar problemas semelhantes.

A principal empresa siderúrgica do país, a Thyssenkrupp, está a definir planos para o caso de se registarem perturbações, segundo um porta-voz, uma vez que não é possível utilizar petróleo ou carvão em vez de gás. Se certas quantidades mínimas de gás forem negadas, a central da Thyssenkrupp poderá ter de encerrar, e é até possível que se registem danos técnicos.

Cortar o fornecimento de gás às fábricas de alumínio em até 30% significaria que metade destas ficariam inactivas, diz o grupo industrial Aluminium Deutschland. Para o gigante químico BASF, uma paragem dos fluxos russos desencadearia um plano de emergência a nível de toda a empresa.

As principais empresas de papel são a Stora Enso, UPM e Mitsubishi Hitec Paper Europe.

O que pode acontecer à economia?

Na previsão mais grave até à data, o grupo industrial Bavarian vbw disse que o país poderia perder 12,7% do seu desempenho económico no segundo semestre de 2022, no caso de uma paragem total do fornecimento de gás russo.

Quais os são riscos sociopolíticos?

A luta social pelo gás poderá ajudar os grupos de extrema-direita e de extrema-esquerda a ganhar popularidade.