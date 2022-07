“O meu nome é Hussein Abdi Kahin e entrei ilegalmente no Reino Unido”

Mo Farah, um dos grandes campeões da história do atletismo, revela num documentário da BBC a verdadeira história sobre as suas origens, de como foi orfão de pai desde os quatro anos e de como foi separado da mãe aos nove, entrando no país pelo qual viria a ganhar múltiplas medalhas com uma identidade falsa que nunca abandonou.

Mo Farah é um dos grandes campeões da história do atletismo. Graças à sua explosiva aceleração, Farah ganhou quatro títulos olímpicos e seis mundiais nas provas de fundo em pista. O mundo admirou as suas conquistas também pela história do seu início de vida difícil como refugiado proveniente da Somália que conduziu à vida de um grande campeão a representar o país que o acolheu, o Reino Unido. Mas a história desse início, segundo o próprio conta num documentário que será exibido pela BBC nesta quarta-feira, não foi bem assim. Foi tão, ou mais difícil, do que a versão que sempre contou.

“As pessoas conhecem-me como Mo Farah, mas esse não é o meu nome, essa não é a realidade. A verdadeira história é: eu nasci na Somalilândia, não na Somália. O meu nome é Hussein Abdi Kahin. Ao contrário do que eu disse no passado, os meus pais nunca viveram no Reino Unido. Quando tinha quatro anos, o meu pai morreu na guerra civil. Depois, fui separado da minha mãe e entrei ilegalmente no Reino Unido com o nome de outra criança, que se chamava Mohammed Farah”, contou o atleta no excerto divulgado pela BBC.