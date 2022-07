Enric Mas é um dos candidatos a um lugar de destaque na Volta a França. Dificilmente fará sombra a Tadej Pogacar, mas também dificilmente terminará longe do top 5 ou até mesmo do top 3. Mas para que isto aconteça é preciso que a equipa Movistar se mostre menos errática do que tradicionalmente tem sido nos últimos anos de Tour.