Pelo amor aos livros, as mulheres conquistam um quarto só seu

Uma leitora de Matilde Campilho foi à Bienal Internacional do Livro de São Paulo, onde Portugal é o país convidado, devolver-lhe uma história. Durante a pandemia, nasceu a livraria Gato sem rabo que coloca as mulheres no centro bem como o Amora, clube de assinatura, para nos fazer ler mais mulheres.

Matilde Campilho, dois anos depois de ter escrito e publicado Flecha em Portugal, retirou-lhe histórias e acrescentou duas novas. Para a edição brasileira desta obra, pela Editora 34, alterou também a pontuação e a ordem de acontecimentos. Mas a autora portuguesa, cuja popularidade explodiu no Brasil em 2015 com o lançamento de Jóquei, considera que o livro, no seu âmago, é o mesmo: “um conjunto de histórias independentes”, “conectadas pela passagem da flecha que as atravessa”.