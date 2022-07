A cultura saiu à rua para contar a história de Angra

Dança contemporânea, música, teatro, marionetas e poesia ao longo de uma rua histórica com pouco mais de 250 metros. É o Rua Direita, que promoveu vários eventos para resgatar a história da cidade açoriana de Angra do Heroísmo.

Angra do Heroísmo, ilha Terceira. Numa das ruas mais típicas do centro, figuras fantasmagóricas trocam farpas do alto de duas varandas. As pessoas param e observam, olhando depois ao redor à procura de respostas para o que ali se passa. Há crianças encavalitadas nos ombros dos pais e condutores pendurados na janela do carro, confusos pelo trânsito estar parado devido à pequena multidão que ali se juntou.