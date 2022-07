Balanço positivo da bienal do livro de onde se saiu melhor do que se entrou

Terminou neste domingo a Bienal Internacional do Livro onde Portugal foi o país convidado. Com 660 mil visitantes, bateu todos os recordes de público e de vendas. O livro mais vendido na livraria do Pavilhão de Portugal foi Cabeça Fria, Coração Quente , escrito na primeira pessoa por Abel Ferreira e pela sua equipa técnica.

O slogan publicitário da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, onde Portugal foi o país convidado, que encerrou no domingo à noite, com 660 mil visitantes em nove dias, ultrapassando as expectativas, era a frase: “Todo o mundo sai melhor do que entrou”.