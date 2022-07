Segunda, na TV: mulheres modernas, fantasias e a terra e mar que chamamos nossos

CINEMA

Mulheres do Século XX

Hollywood, 11h40

Nos EUA de finais dos anos 1970, uma mãe solteira esforça-se por educar o filho de 15 anos, num momento de grande convulsão social. Tem a ajuda de duas amigas: uma artista punk que arrenda um quarto em sua casa; e uma adolescente inteligente e provocadora. Escrita e realizada por Mike Mills, uma comédia dramática inspirada na mãe do realizador, com interpretações de Elle Fanning, Greta Gerwig, Lucas Jade Zumann, Billy Crudup e Annette Bening.

Serena

AMC, 20h24

EUA, anos 1930. George (Bradley Cooper) e Serena (Jennifer Lawrence) trocam Boston por uma propriedade nas montanhas, onde se dedicam à exploração de madeira. Juntos, constroem um império florescente. Mas a felicidade do casal é assombrada quando ela sofre um aborto e descobre que não poderá voltar a engravidar. Com realização de Susanne Bier e argumento de Christopher Kyle, um drama que adapta o romance homónimo de Ron Rash.

Sol Cortante

RTP2, 23h

Gabriel e Iris (Clément Roussier e Ana Girardot) regressam à casa de família dele, no interior de Portugal, para passar as férias de Verão com as filhas Emma e Zoe (Océane e Margaux Le Caoussin), gémeas de seis anos. No coração de uma paisagem solar, entre banhos de rio e o riso das filhas, o passado ressurge para ensombrar a sua felicidade. As cineastas francesas Clara e Laura Laperrousaz captam, neste drama familiar, a essência do bucolismo português.

O Hobbit: Uma Viagem Inesperada

Fox Movies, 23h27

Treze anões partem em busca do tesouro de Dale, guardado pelo terrível dragão Smaug, no coração da Montanha Solitária onde, em tempos, se situou o Reino de Erebor. São relutantemente acompanhados por Bilbo, um hobbit apreciador de conforto e quietude mas dono de uma coragem inesperada, capaz de mudar o destino da Terra Média. Realizado por Peter Jackson e nomeado para três Óscares, este é o primeiro tomo da trilogia que adapta O Hobbit, de J. R. R. Tolkien, cuja acção se situa 60 anos antes da aventura de Frodo contada n’O Senhor dos Anéis.

INFANTIL

Pan: Viagem à Terra do Nunca

TVCine Action, 11h10

Na Inglaterra de 1940, Peter, de 12 anos, cresce num orfanato até que, um dia, ele e os outros rapazes são raptados por piratas e levados num estranho navio voador, com destino à Terra do Nunca. Ali Peter conhece o Capitão Gancho, com quem viverá a aventura que o transformará no jovem herói de nome Peter Pan. Com realização de Joe Wright e argumento de Jason Fuchs, uma “prequela” à história de J. M. Barrie, com Levi Miller, Hugh Jackman e Rooney Mara.

DOCUMENTÁRIOS

A Mãe e o Mar

RTP2, 13h35

Na senda de um mito real, procuramos (em vão) as várias mulheres do mar chamadas “pescadeiras” e os 120 barcos de pesca artesanal. Sobram nove barcos e uma única mulher pescadeira. Em terra de brava gente do mar — região de Vila do Conde —, Gonçalo Tocha filma a paixão da pesca, do mar, num documentário que resgata a tradição quase perdida das mulheres pescadoras da praia de Vila Chã, representadas por Glória, a única sobrevivente dessa lide.

Iberia, Uma Terra de Paixões

Odisseia, 17h19

Um documentário que se debruça sobre a forma como muitos animais da Península Ibérica – terra de sentimento incandescente - acasalam com grande paixão, fazendo voos perigosos ou expondo-se a predadores. Este fervor continua no amor incondicional pelas crias, que implica enormes sacrifícios, frequentemente exigindo a vida ao progenitor. Esta é a nossa Ibéria, terra de paixões que se manifestam na própria natureza.

Sardinha Portuguesa - Uma Riqueza Natural

RTP1, 22h45

Actualmente, os produtos da pesca são praticamente os únicos alimentos “selvagens” consumidos com regularidade em Portugal, correndo o risco de sobre-exploração (e extinção) de algumas espécies. É o caso da sardinha em Portugal: tão apreciada que a sua sustentabilidade está ameaçada. Por um lado, o desejo de continuar a comer sardinha e, por outro, a necessidade de assegurar a sua existência futura — esta é a dicotomia em causa neste documentário urgente.