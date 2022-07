Espreitar os primórdios do Universo: primeiras imagens do telescópio espacial Webb chegam esta terça-feira

O maior telescópio espacial que já tivemos no espaço tirou as suas primeiras imagens do nosso universo: esta segunda e terça-feira vamos poder ver fotografias pormenorizadas do início do Universo.

O mistério faz parte do fascínio pelo Universo. Foi, aliás, pelo desejo de desvendar os muitos mistérios do espaço que, no Natal de 2021, lançámos o telescópio espacial James Webb para o espaço: dobrado e empacotado a bordo do foguetão Ariane 5. Mais de seis meses depois, aquele que é o maior telescópio espacial já construído orbita em torno do sol e quer afirmar-se como uma máquina do tempo. Esta segunda e terça-feira, confirmará se as expectativas são fundadas, quando forem apresentadas as primeiras fotografias tiradas pelo Webb.