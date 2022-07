Da Weasel

Enquanto antigo director-geral da EMI-Valentim de Carvalho, venho agradecer aos jornalistas Pedro Rios e Rodrigo Nogueira terem-se lembrado dessa editora no longo artigo que dedicaram aos Da Weasel. A respeito de João Nobre, escrevem: “Antes dos Da Weasel, João era guitarrista e fundador dos Braindead, que editaram pela EMI”.

Compreensivelmente, o facto não merece a atenção que o artigo dedica à editora que publicou o primeiro álbum dos Da Weasel. E não pude deixar de sentir uma certa tristeza. Que pena a EMI-Valentim de Carvalho ter publicado os Braindead deixando escapar os Da Weasel!

Ainda por cima sabendo-se que uma editora se pode orgulhar de ter publicado cinco dos seis álbuns de originais do grupo! De ter sabido apoiá-los, dando-lhes inteira liberdade criativa, aguentando sete anos e três álbuns com mais gastos do que receitas, defendendo-os sempre junto das maiores estações de rádio comerciais que não queriam tocar os seus discos. Acompanhando a ambição da banda com empenho, entusiasmo e camaradagem. E estar lá também nos dois últimos álbuns, que consagraram os Da Weasel.

Que bem ficaria essa glória à EMI-Valentim de Carvalho! Mas não se pode ter tudo. Pena... Acontece, porém, que na minha colecção completa dos discos dos Da Weasel encontro o nome da EMI-Valentim de Carvalho como editora desses cinco álbuns que testemunham o crescimento desta extraordinária banda e também da sua popularidade. Serão discos piratas os que tenho? Espero que não. E agradeço aos autores do artigo terem-se lembrado de que a EMI foi a editora dos Braindead.

David Ferreira, Lisboa

A degradação da formação médica

Parece-me que um dos problemas principais daquilo a que assistimos na saúde actualmente é a degradação da formação médica (principalmente no pós graduado), até agora responsabilidade pública, o que vai colocar em causa a qualidade dos especialistas e a qualidade da medicina em Portugal a curto prazo. A proposta de substituição dos especialistas de medicina geral e familiar por médicos sem formação específica nos centros de saúde públicos, é já um retrocesso nesse sentido. Quem sabe se os especialistas de medicina geral e familiar não se centralizarão, de ora em diante, essencialmente no regime privado. É quando assistiremos realmente a Medicina de qualidade para ricos, dum lado - hospitais privados, e Medicina para classe média, sem seguros de saúde -, e para pobres, do outro - hospitais públicos.

Como agravante deste facto, acrescentaria uma perversidade que se tem vindo a constatar na prática clínica dos hospitais públicos: os especialistas mais velhos, que acumulam saber e experiência, e que têm de se desdobrar em actividade publica e privada para compor os seus ordenados públicos miserabilistas, revelam um instinto natural de retracção da sua competência de ensino e contributo para a formação médica, com receio de que aqueles mais novos que estão a ensinar sejam rapidamente seus concorrentes agressivos na actividade privada (nem que como tarefeiros). Uma esquizofrenia do sistema a que os responsáveis parecem não querer pôr cobro, talvez porque existem muitos “confounders”, nomeadamente os lobbies dos proprietários das empresas de tarefeiros. Por uma lógica de transparência, era bom que se revelasse a identidade e curricula dos detentores das empresas de tarefeiros médicos (e de enfermagem), a quem tanto se paga no lugar de, com esses montantes, valorizar os salários dos profissionais no SNS.

É que esta tendência a consolidar-se, a formação médica no sector público está seguramente comprometida.

Helena Oliveira Sá, Coimbra

Morreu o Zédu

O “povo choroso” veio para as ruas de Luanda gritar a plenos pulmões, que mataram o seu “mui amado e querido Zédu”, talvez por ter sido considerado o presidente de todos os pobres que enxameiam por toda a Angola. E é bem de ver o bem que fez pelo “seu” povo angolano durante os seus 38 anos de mandato.

Assim, governou José Eduardo dos Santos em completa autocracia, através de um poder político cleptocrata, do qual alegadamente se apropriou de imensa riqueza de Angola, em benefício próprio e dos seus familiares e correligionários de eleição, sendo que se estima ter deixado aos seus herdeiros a “módica” quantia de vinte mil milhões de euros.

José Amaral, Vila Nova de Gaia