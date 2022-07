De que cor era o cavalo branco do Grande Gatsby?

A precariedade do apelo conspirativo (o receio implícito de chegar ao fim do jogo) acaba por ser o motor da sua produção; o truque para nunca chegar a becos sem saída é ir inventando itinerários novos.

Embora não seja habitualmente incluído no cânone oficioso dos grandes escritores da paranóia e da conspiração (Pynchon, DeLillo, Robert Anton Wilson, Richard Condon), Scott Fitzgerald escreveu um dos diálogos que melhor ilumina dois processos associados ao tema: o modo como as pessoas escolhem as histórias em que decidem acreditar e o modo como as histórias escolhem as pessoas que decidem persuadir.