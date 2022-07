Já há nove candidatos na luta pelo cargo de Boris Johnson

A disputa para substituir o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na liderança do Partido Conservador ganhou novo ritmo este domingo, quando mais cinco candidatos manifestaram a sua vontade de se candidatarem. Muitos prometem impostos mais baixos e um governo limpo de escândalos, ao contrário do anterior.

Johnson informou, na passada quinta-feira, que renunciaria ao cargo de primeiro-ministro depois de cerca de 50 dos seus legisladores e colegas de gabinete terem renunciado aos seus cargos por não o considerarem capaz de governar, em grande parte pelas polémicas em que se envolveu — nomeadamente pala realização de festas no seu escritório em Downington Street, que se traduziram em violações das regras de confinamento durante a pandemia de covid-19

A actual ministra do Comércio Internacional, Penny Mordaunt, foi a última a declarar oficialmente a sua candidatura, neste domingo, juntando-se ao ministro dos Transportes, Grant Shapps, ao ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, e aos ex-ministros Jeremy Hunt e Sajid Javid. No total, já são nove os tories na corrida a líder do Partido Conservador para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido.

“Este é um ponto de inflexão crítico para o nosso país. Acredito que um Governo de coligação socialista ou liderado pelos socialistas nas próximas eleições seria um desastre para o Reino Unido”, afirmou Mordaunt em comunicado. "A nossa liderança precisa de mudar. Precisa de se tornar um pouco menos sobre o líder e muito mais sobre o navio”, acrescentou na sua página oficial do Twitter.

Our leadership has to change. It needs to become a little less about the leader and a lot more about the ship. https://t.co/2O8T762DMT#pm4pm pic.twitter.com/Cib1w0sPBO — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) July 10, 2022

O grupo parlamentar conservador Committee 1922, que agrupa todos os deputados, definirá as regras exactas e o cronograma para a disputa nos próximos dias, e está a procurar acelerar o processo de redução dos candidatos a apenas dois, para ser tomada a decisão final.

Shapps, Zahawi, Hunt e Javid prometeram redução de impostos nos seus manifestos de candidatura, o que os coloca contra as ideias do candidato favorito, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, cujo Orçamento do Estado no ano passado resultou na maior carga tributária no Reino Unido desde a década de 1950.

“Acredito em impostos mais baixos, menos regulamentação e redução da burocracia”, disse Shapps à Sky News, acrescentando que manteria um orçamento de emergência para antecipar uma redução no imposto de renda, actualmente planeada para 2024 e que procuraria reduzir a função pública.

Hunt, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que perdeu para Johnson na disputa pela liderança em 2019, e Javid, que renunciou duas vezes do Governo de Johnson (a última, junto com Sunak, forçou mesmo Johnson a demitir-se), disseram ambos que reduziriam o imposto de rendimento das pessoas colectivas para 15%.

Hunt acrescentou, ainda, que nenhum conservador deveria aumentar impostos ou prometer redução de impostos não financiados. Questionado se a redução de impostos provocaria inflação, Hunt afirmou: “Não concordo com isso quando se trata de impostos para actividades económicas”.

O jornal britânico Mail on Sunday revelou, entretanto, este domingo que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, irá a sua candidatura na segunda-feira, também defendendo uma redução de impostos e enfrentar a crise do custo de vida.

Por outro lado, Ben Wallace, o ministro da Defesa, que aparecia como favorito numa sondagem interna dos tories, anunciou no sábado que não é candidato ao cargo de Boris Johnson.