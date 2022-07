Novak Djokovic soma agora sete títulos em Wimbledon

Sérvio derrotou Nick Kyrgios na final, por 3-1, e ganhou no All England Club pela quarta vez consecutiva.

Novak Djokovic confirmou neste domingo o favoritismo que lhe era atribuído em Wimbledon e conquistou o torneio britânico do Grand Slam pela sétima vez. O sérvio alcançou, assim, um inédito nono título do Grand Slam após completar 30 anos, ao bater Nick Kyrgios (40.º) na final, por 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) com direito a tie-break no quarto set (7/3).

Aos 35 anos, Djokovic (3.º do ranking) arrecadou o 21.º torneio do Grand Slam da carreira e o quarto consecutivo no All England Club.