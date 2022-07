Algo mudou mesmo no PSD

Logo na primeira semana da sua liderança, o presidente do PSD, Luís Montenegro, introduziu mudanças concretas no discurso e no estilo político do seu partido. E as chaves iniciais dessas alterações foram lançadas logo no discurso de encerramento do 40.º Congresso: matou o referendo à regionalização em 2024, prometido pelo PS e por António Costa no programa eleitoral, e clarificou o distanciamento que defende que o PSD tenha em relação ao Chega.