Dez sítios para ver cinema ao ar livre (grátis) durante o Verão

O cinema está a sair à rua e tu podes sair com ele. De Norte a Sul do país, há vários ciclos de diferentes formas e feitios para que possas aproveitar as noites estivais de olhos no ecrã e pipocas na mão. Para facilitar a tarefa, o P3 apresenta dez propostas de eventos de cinema ao ar livre para as noites agradáveis de Verão.

Em Valença, todas as quintas-feiras às 22 horas, o programa Cinemas às Quintas chega ao Jardim Municipal da cidade. O ciclo é dedicado a filmes nacionais e começou com a exibição, a 7 de Julho, do filme Bem Bom de Patrícia Sequeira, sobre a carreira da girls band portuguesa Doce. A 14 de Julho é projectado o filme Irregular de Diogo Morgado e a 21 de Julho a sessão é dedicada a mais uma biografia, com o filme Variações de João Maia. O ciclo encerra com a comédia Tiro e Queda de Ramón de los Santos, a 28 de Julho.

Ainda no Minho, o Cinema Paraíso regressa ao Parque da Devesa em Vila Nova de Famalicão para a sua 23.ª edição. Os filmes serão projectados, de 6 de Julho a 17 de Agosto, todas as quartas-feiras. Arrancou com o blockbuster épico Dune de Denis Villeneuve que será seguido, a 13 de Julho, pelo filme de animação Cantar 2. O cartaz do Cinema Paraíso inclui ainda o recente Top Gun: Maverick, realizado por Joseph Kosinski e protagonizado por Tom Cruise.

Além das exibições no Parque da Devesa, o Cinema Paraíso levará ainda duas exibições às freguesias de Castelões e Telhado. A primeira acontece a 10 de Julho, no Centro Social e Paroquial de Castelões, com a projecção do clássico Ladrões de Bicicletas. A 17 de Julho, no Largo da Junta de Freguesia de Castelões será exibido o filme Bem Bom. Os filmes têm exibição marcada para as 22 horas

Em Vila Real, o programa de Cinema Ao Ar Livre organizado pelo Teatro de Vila Real estende-se de 6 de Julho a 2 de Agosto e dedica-se a clássicos. A sessão conta com uma dose dupla de Federico Fellini (a 6 e 13 de Julho com Os Inúteis e A Estrada, respectivamente), o filme O Garoto de Charlot de Charlie Chaplin, entre outros.

No Porto, o Cineclube leva, de 9 de Julho a 24 de Agosto, uma programação de cinema ao ar livre aos jardins da Casa das Artes. De 9 a 23 de Julho, o cartaz contempla filmes nomeados para prémios LUX – uma iniciativa do Parlamento Europeu – pela primeira vez numa sessão ao ar livre. O programa é aberto pelo filme Cartas da Guerra de Ivo Ferreira e a 16 de Julho é Mulher de Guerra de Bendikt Erlingsson que chega ao ecrã. O último filme em exibição, a 23 de Julho, é a animação Flee de Jonas Poher Rasmussen. Todos os filmes começam às 21h30. As Noites de Boris, também de entrada livre, têm sessões direccionadas ao cinema português e de animação marcadas para 17 e 24 de Agosto.

O distrito de Viseu vai receber durante sete noites consecutivas o programa do Cinema na Cidade, organizado pelo Cineclube de Viseu com o apoio do município. Todos os dias às 21h30 haverá uma sessão de cinema. As sete sessões, que contemplam obras como Gagarine de Fanny Liatard e Jeremy Trojulh, Gato Preto, Gato Branco de Emir Kusturica e o clássico de Stanley Kubrick Dr. Strangelove, distribuir-se-ão pela Praça D. Duarte, pelo Museu Nacional Grão Vasco e pela freguesia da Torredeita.

Já na Guarda, da parceria entre a ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, a Associação Luzlinar e o Cineclube da Guarda, o ciclo de cinema itinerante Olhares da Terra leva quatro filmes a aldeias de vários concelhos da Beira Interior de 9 a 23 de Julho. A 9 de Julho o filme Wolfram, a Saliva do Lobo, de Joana Torgal e Rodolfo Pimenta, vai à Covilhã, ao Clube de Amigos da Panasqueira. No Largo da Igreja Velha de Janeiro de Cima, no Fundão, vão ser exibidos os filmes Casa, O Pão, de Helena Almeida e O Linho é um Sonho de Catarina Alves Costa, a 16 de Julho. Por fim, a 23 de Julho, O Movimento das Coisas de Manuela Serra chega ao Atelier da Cerdeira, em Lousã.

Entre 5 de Agosto e 2 de Setembro, o Parque do Avião de Leiria recebe todas as sextas-feiras um filme diferente. No leque de obras em exibição estão tanto filmes portugueses como Terra Nova, de Artur Ribeiro, e KM 224, de António-Pedro Vasconcelos, mas também propostas internacionais como Homens à Beira de um Ataque de Nervos, de Audrey Dana. As sessões decorrem todas às 21h30.

Em Santarém, o programa Cinema na Rua apresenta uma programação dedicada à música. De 6 de Julho a 31 de Agosto serão exibidas todas as quartas-feiras às 22h, nas Piscinas de Sacapeito, filmes sobre grandes protagonistas do mundo da música. Chico: Artista Brasileiro, sobre Chico Buarque, José Mario Branco: Vida e Obra, sobre o cantor de intervenção português, e Billie, sobre Billie Holiday, são alguns dos destaques do programa.

De 9 de Julho a 6 de Agosto, Évora vai ser palco de uma verdadeira viagem aos anos 20 com a terceira edição do Cinema Paraíso. Ao Jardim Tardoz do Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida chegam filmes clássicos como O Homem Mosca e A Dança dos Paroxismos, sempre em regime de cine-concerto, com músicos a interpretarem ao vivo a banda-sonora criada (ou improvisada) para cada filme. Todos os sábados, às 21h30.

Por último, no Algarve, o 5.º Ciclo de Cinema ao Ar Livre vai distribuir-se por várias freguesias do concelho de Silves ao longo de todo o mês de Julho. Sempre a partir das 21h30, filmes como Mistério em Saint Tropez, Bom Patrão e Prazer, Camaradas! vão chegar aos habitantes de freguesias como Armação da Pêra, Alcantarilha, Algoz, Silves, São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messines.

Texto editado por Amanda Ribeiro