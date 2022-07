Não desvalorizem uma trapalhada com teorias da conspiração

Quando participava na série House, o actor Kal Penn decidiu mudar de carreira para ir assessorar Barack Obama na Casa Branca. Logo no primeiro dia, avisaram-no de que teria de ficar a trabalhar noite dentro, perspectiva que acolheu com o entusiasmo previsível de quem sempre sonhara viver no stress daquela bolha: “Boa, vamos encomendar comida chinesa”. A sugestão foi imediatamente recusada. Por razões de segurança, na Casa Branca não se encomenda comida de fora com facilidade. Penn, surpreendido, retorquiu: “Mas é isso que fazem no West Wing!”.