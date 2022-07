Marcelo deu uma notícia bombástica – e ninguém reparou

A notícia mais importante do Expresso desta semana está escondida no último parágrafo de um rodapé de página, o que é uma pena – podia perfeitamente ter dado uma manchete do jornal. Podemos encontrá-la num tema de duas páginas dedicado ao inevitável Mário Ferreira, dentro de um texto secundário sobre o empréstimo de 40 milhões à holding do empresário, intitulado Partidos pedem explicações ao Governo e questionam papel de Lacerda Machado. No fim desse artigo, encontramos este subtítulo: Belém estranha PRR nas mãos de grandes empresas. E, a partir daí, é tudo bom.