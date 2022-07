Regionalização

Sou contra a regionalização, pela condicionante geográfica e pela burocracia, jobs e afins. Portugal Continental não é assim tão extenso que as justifiquem.

No campo dos afins e tendo em conta os artigos 255 e 256 da Constituição, o referendo é obrigatório e seria um projecto único, consensual portanto, o que está muito longe de existir. Luís Montenegro, actual líder do PSD, teve a coragem de, pelo menos, em relação a este tema tomar uma posição inequívoca e clara. Tal como o líder do PSD, concordo que deveria trabalhar-se a sério na descentralização e fazer uma avaliação contínua da mesma.

Falar e discutir, no curto e médio prazo, a regionalização seria um motivo para não levar a descentralização a sério, já se percebeu de resto que seria um óptimo argumento para “ brincar à e com a descentralização”.

Maria Silva, Lisboa

Mistérios de Atlântida

Até podia ser uma nova teoria sobre a lenda da Atlântida, a antiga civilização mencionada por Platão, mas embora um dos intervenientes também seja grego, um armador “incontactável” que não ganhou o concurso do ferryboat com a melhor proposta, esta estória é sobre um navio arrematado pelo empresário Mário Ferreira por quase 9 milhões e depois revendido por 17 milhões de euros. Os portugueses não se importam que o céu seja sempre azul para os que se rodeiam da mais fina classe política, que se gabam de gerar riqueza e desenvolvimento para o país, de criar emprego, nem que seja precário, e ainda recebem milhões do Banco Português de Fomento para apoiar a capitalização das suas empresas. O que nós queremos é ser tratados da mesma maneira a nível de tributações fiscais, sentir a transparência e a justiça do sistema fiscal e que os direitos e deveres dos contribuintes sejam iguais para todos com vista à diminuição das desigualdades.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Os fogos florestais

Mais uma vez um fogo de grandes dimensões numa freguesia próxima da minha. Houve bombeiros e helicópteros e parece “só” ter havido danos materiais. A questão dos fogos florestais não se resolve com leis que mandam tratar a floresta até 10m das bermas das estradas, lei essa que por estas bandas ninguém cumpre e mesmo que cumprisse não resolvia só por si o problema.

Parece que o concelho de Ourém não tem cadastro (ou pelo menos não tinha há dois anos quando corri todos os departamentos camarários e estatais para saber o nome de um confinante meu que tinha árvores perigosamente inclinadas para a minha casa e não tive resposta). Se me tivessem respondido era quase garantido que me indicariam um nome de uma pessoa já falecida há décadas. Só isso já garante que que a tal lei dos 10m não é de modo algum aplicável.

Uma lei que penalizasse com expropriação quem não cuidasse da floresta talvez fizesse aparecer os herdeiros do tal defunto proprietário das terras, ou se calhar nem isso porque muitos emigraram. Com as terras na mão do Estado seria possível juntar propriedades ou trocá-las com outras e construir uma floresta que tivesse área suficiente para ser rentável. O Estado poderia concessionar a exploração dessa floresta.

Já alguém ouviu falar em incêndios nos eucaliptais das empresas de celulose? Não porque esses eucaliptais são tratados. Assim, nós contribuintes apenas andamos a pagar os meios de combate a incêndios, mas espero que muitos percebam porque o fazemos.

Victor Macieira, Casal dos Bernardos

Um tiro no porta-aviões

O surreal episódio do despacho de um secretário de Estado sobre o(s) novo(s) aeroporto(s) de Lisboa, assim como a brincadeira de no final ter sido apenas um erro de comunicação e desculpem lá qualquer coisinha, não deixou de abrir, mais uma vez, a polémica e lançar indecisão sobre o assunto.

Se o Montijo não serve a prazo, fazê-lo para o desactivar uma dúzia de anos depois, como quem aluga um carro uns meses à espera do novo, é um absurdo que nem para ricos. Desenrasquem-se com Beja, Badajoz, outra coisa qualquer, mas um aeroporto é demasiado caro para ser temporário.

Considerando que esta discussão já tem 50 anos, se nessa altura se afirmasse que hoje a Portela continuaria a ser o único aeroporto da capital, tal seria considerado absolutamente impossível. E, no entanto, é.

O contexto muda e evolui. Há vários sinais que sugerem uma tendência de redução no tráfego aéreo. Os combustíveis não vão ficar mais baratos, as limitações às emissões de CO2 irão limitar as deslocações não essenciais, o turismo e respectiva pressão é algo que não vai continuar a subir exponencialmente, os confinamentos covid criaram hábitos de reuniões não presenciais que parcialmente consolidarão. Precisamos mesmo de um novo e enorme aeroporto?

Para um investimento desta natureza é importante bem pensar antes de agir, com dados e perspectivas actuais. Voluntarismo nesta escala é irresponsabilidade.

Carlos J F Sampaio, Esposende