Primeiro-ministro do Sri Lanka demite-se depois da invasão por populares da residência do Presidente

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, anunciou a sua demissão como primeiro-ministro este sábado, no dia em que uma revolução popular invadiu a residência do Presidente da República, obrigando-o a ser levado para parte incerta. A revolta chega depois de meses de protesto contra a grave crise económica que assola a nação insular asiática, a pior da história do país desde a sua independência do Reino Unido em 1948.

Numa mensagem curta na sua conta oficial no Twitter, Wickremesinghe, garantiu que deixa o cargo “para garantir a continuação do Governo, incluindo a segurança de todos os cidadãos”.

O primeiro-ministro acabou por aceitar as recomendações que recebeu durante a reunião extraordinária que manteve na tarde deste sábado com os líderes dos partidos que apoiam o executivo, para que assim se abra caminho para “um Governo de concertação”.

“Para facilitar isto, vou-me demitir de primeiro-ministro”, justificou.

A recomendação dos políticos inclui ainda a demissão do Presidente, Gotabaya Rajapaksa, actualmente em paradeiro desconhecido, depois de ser levado para um lugar seguro depois da sua residência oficial ter sido invadida por milhares de pessoas que continuam a ocupar as ruas de Colombo.