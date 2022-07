Polícia admite falhas na segurança de Shinzo Abe. Arma do crime era “fácil de fabricar”

A polícia japonesa reconhece falhas “inegáveis” na segurança do antigo primeiro-ministro. Vários especialistas acrescentam que a arma do crime (dois tubos enrolados com fita cola preta) era fácil de fabricar em casa através de tutoriais na Internet, com madeira e metal.

A polícia japonesa admitiu este sábado que houve falhas “inegáveis” na segurança do antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe que foi assassinado na passada sexta-feira com dois tiros durante um comício eleitoral, perto da estação ferroviária de Nara.

A informação foi avançada pela agência de notícias France Presse (AFP), que cita o chefe de polícia da província de Nara, Tomoaki Onizuka. “Penso ser inegável que houve problemas com as medidas de guarda e segurança do antigo Primeiro-Ministro Abe”, admitiu Onizuka aos repórteres.

Sinko Abe foi atingido mortalmente com dois tiros quando discursava num comício de rua do Partido Liberal Democrático (LDP, no poder). O político foi transportado para o hospital já em paragem cardiorrespiratória, tendo a morte sido confirmada cerca de cinco horas depois.

O suspeito do crime, Tesuya Yamagami, foi detido pelos serviços de segurança de Abe imediatamente após o ataque. Vídeos divulgados pela comunicação social japonesa mostram Yamagami, um desempregado de 41 anos de idade, a aproximar-se calmamente do primeiro-ministro antes de disparar duas vezes. Trazia consigo dois tubos de metal, enrolados com fita-cola preta, que terá usado para disparar contra o político.

O Japão é um país com leis rígidas sobre a posse e uso de armas de fogo que dificultam o acesso a estes dispositivos. A arma utilizada por Yamagami terá sido fabricada pelo próprio, em casa.

Foto Polícia japonsa guarda a entrada da residência do antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe EPA/KIMIMASA MAYAMA

Problemas financeiros

De acordo com relatos da comunicação social japonesa, que citam fontes da polícia, Yamagami acreditava que Shinzo Abe era responsável pela falência da mãe que doou todas as suas poupanças a um grupo religioso apoiado pelo antigo primeiro-ministro japonês – o nome do grupo não é mencionado. Yamagami também terá admitido que utilizou a Internet para encontrar instruções para fabricar armas de fogo e encomendar a pólvora e peças necessárias.

A polícia de Nara absteve-se de comentar oficialmente quaisquer pormenores sobre o motivo ou preparação de Yamagami.

Arma “fácil de fabricar"

Vários analistas notam que a arma usada para matar o antigo primeiro-ministro poderá ter sido feita em menos de dois dias com materiais prontamente disponíveis, tais como madeira e tubos de metal.

“O fabrico de armas com uma impressora 3D e o fabrico de bombas pode ser aprendido através da Internet em qualquer parte do mundo”, explicou à agência Reuters Mitsuru Fukuda, um professor da Universidade Nihon, especializado na gestão de crises e terrorismo.

"Qualquer pessoa com um conhecimento básico de como as armas funcionam poderia tê-lo feito com um conhecimento mínimo”, acrescentou Tetsuya Tsuda, especialista em armas de fogo.

A Reuters avança que a polícia ainda não excluiu a possibilidade de as balas também terem sido feitas à mão.

Nos últimos anos, várias pessoas foram presas no Japão por tentarem fabricar armas de fogo ilegalmente. Em 2018, a polícia prendeu um homem de 23 anos na cidade ocidental de Himeji por fabricar uma arma e mais de 130 balas em casa. Ainda nesse ano, a polícia deteve um estudante universitário de 19 anos na cidade de Nagoya por fabricar explosivos, bem como uma arma, feitos com a ajuda de uma impressora 3D.

Apesar destes casos, o crime com armas de fogo é raro no Japão. Em 2021 foram registados dez incidentes com armas de fogo, oito envolvendo lutas entre gangs rivais.