Portugal renasceu para empatar na estreia no Europeu feminino

Selecção nacional esteve a perder por 0-2, recuperou no segundo tempo e esteve muito perto do triunfo sobre a Suíça, no Grupo C do torneio.

Bruscamente atirada para o fundo do poço nos minutos iniciais da partida, a selecção feminina de futebol deu, neste sábado, uma resposta de grande nível diante da Suíça, à qual ficou a faltar somente mais um golo (2-2). Na estreia no Campeonato da Europa de 2022, Portugal empatou com as helvéticas, num Grupo C que é completado por duas adversárias quase inacessíveis.

No Leigh Sports Village, perto de Manchester, a equipa nacional, mais do que um arranque em falso, viveu um autêntico pesadelo. No primeiro remate da Suíça à baliza, na sequência de uma bola morta, Sow fez o 0-1 no marcador. No segundo, uma bola bombeada para o segundo poste terminou com um cabeceamento da central Kiwic para o 0-2.

Dois socos no estômago que deixaram Portugal combalido. A qualidade técnica de jogadoras como Ana Borges, Diana Silva ou Jéssica Silva parecia, nessa altura, refém do maior poder atlético das helvéticas. A selecção portuguesa, em 4x3x3, tinha tempo e espaço para decidir na primeira fase de construção, mas não conseguia encontrar a rota para a área adversária.

Mais bola, mais domínio, mas sem grande objectividade. Era necessária uma mudança, elevar os índices de intensidade e correr mais riscos. E foi justamente isso que aconteceu no segundo tempo. Portugal subiu linhas, circulou com mais rapidez e foi desgastando a Suíça, ora com movimentos de ataque à profundidade, ora procurando a largura para cruzamentos.

A recompensa por esta subida de nível (que antes se tinha traduzido num par de bolas paradas com algum perigo) surgiu aos 58’. Na sequência de um pontapé de canto, a central Diana Gomes reduziu, num lance a dois tempos: primeiro um cabeceamento, depois uma recarga sobre a linha de golo.

O ascendente português tornava-se, então, mais vincado. A confiança subiu, a construção a um toque começou a sair e o empate surgiu com naturalidade. Fruto de uma reacção mais veemente à perda, Portugal recuperou a bola à saída da área contrária, arrancou um cruzamento da direita a que Jéssica Silva respondeu com um desvio certeiro (66').

Embalada pela recuperação, a equipa nacional ameaçou por três vezes a reviravolta (Diana Silva, em duas ocasiões, e Joana Marchão), mas foi forçada a redobrar atenções nas transições defensivas, porque a Suíça saiu também em busca do triunfo. Aos 83’, Catarina Amado evitou um golo quase certo, mas Telma Encarnação respondeu, aos 87’, com um grande remate ao poste da baliza suíça.

Para além de Telma, nessa altura também Kika Nazareth já tinha sido lançada a partir do banco. Eram minutos de risco, do tudo ou nada, ou não dependessem fortemente as aspirações das duas selecções neste torneio do resultado desta partida. É que a Suécia e os Países Baixos (próximo adversário, na quarta-feira) completam o grupo, com uma carga de favoritismo praticamente indiscutível.