Pinto da Costa: “Mbemba queria um salário de sete milhões limpos”

Presidente do FC Porto abordou também as saídas de Vitinha e Fábio Vieira e sublinhou que todos os clubes portugueses têm perdido jogadores importantes.

Em pleno mercado de transferências de Verão, e com a época 2022-23 a aproximar-se a passos largos, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, abordou as mexidas no plantel. Dias depois de confirmada a contratação de David Carmo, o líder dos “dragões” revelou que a renovação de Mbemba não foi possível, porque o central pediu sete milhões de euros por ano.

"O FC Porto tinha uma grande lacuna no plantel, porque em termos de número tínhamos os centrais mínimos. A partir do momento em que o Mbemba saiu, porque quis, não foi por não termos negociado, até porque tentámos tudo e chegámos a números que, se calhar, não devíamos chegar... Mas mandou uma mensagem ao engenheiro Luís Gonçalves a dizer que estava disposto a continuar no FC Porto, mas que queria um salário de sete milhões de euros limpos. Ora, quando um jogador, seja ele quem for, pede a um clube como o FC Porto ou a qualquer clube português, um salário de sete milhões limpos, acho que era mais simpático dizer: ‘Olhe, não tenho condições para continuar'. E ia à vida dele”, afirmou Pinto da Costa, em entrevista ao Porto Canal.

Na ilha da Madeira, onde tem passado os últimos dias a cumprir uma agenda que inclui contactos com adeptos do clube, o presidente do FC Porto abordou também a saída de Vitinha: “O que disse quando se falou do Vitinha, é que tivemos uma oferta de 30 milhões e não o vendemos, contra a opinião de alguns que achavam que era um grande negócio. Eu disse que só saía pelos 40 milhões, desde que recebêssemos logo o dinheiro. Apesar da renitência em cumprirem isso, o Vitinha só foi fechado às nove da noite. Aí foi importante o contributo do empresário Jorge Mendes, porque tinha óptimas relações com o Paris Saint-Germain e ajudou a convencê-los e fez-lhes ver que eu não ia ceder, mas à nove da noite viram que era a sério e o negócio foi feito como nós quisemos.”

De resto, Pinto da Costa sublinha que a necessidade de vender é uma condição transversal a todos os clubes portugueses. “Tivemos de vender o Vitinha? Tivemos. E o Benfica, quem teve de vender? O melhor marcador do campeonato, considerado o melhor jogador da prova. E o Sporting? Um internacional A, por 20 milhões. E não conseguiu manter o Sarabia, que foi um jogador influentíssimo. Portanto, em termos de saídas, isso não vai influenciar o equilíbrio das equipas, porque todas perderam jogadores importantes”, exemplificou.

No caso do FC Porto, porém, nos últimos anos têm-se acentuado as saídas a custo zero. Algo que o dirigente desvaloriza. “É a realidade do futebol. Nós queremos sempre renovar antes e eu tenho a prova disso nos contratos que fizemos das renovações, mas se um jogador não quiser renovar, vamos dizer que não joga? Não, porque estaremos a pagar e não tiramos rendimento. A nossa intenção é renovar, esperando que o jogador queira ficar, melhorando as condições, mas se um jogador pede sete milhões limpos, isso é a mesma coisa que dizer que não quer renovar.”