Lesão de Daniel Bragança mancha duplo triunfo do Sporting

Num dia com dois jogos de preparação, o Sporting somou duas boas e uma má notícia. As primeiras prendem-se com os resultados, a segunda com a lesão de Daniel Bragança.

No final da manhã deste sábado, os “leões” enfrentaram o Estoril, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, e golearam por 4-0, com golos de Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Chermiti e Nuno Santos. Foi um jogo em versão mais curta, com duas partes de 35 minutos.

Ao final da tarde, foi a vez de enfrentar a B-SAD, num embate que terminou com nova vitória do Sporting, desta vez por 2-0. Os golos foram da autoria de Paulinho e de Bruno Tabata.

De acordo com o que informaram os “leões”, através do site, oficial, o único contratempo do dia foi a lesão de Daniel Bragança. O médio português “sofreu uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior” e vai ter de ser operado.