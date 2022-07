Joaquín vai ter direito a uma digressão de despedida

Da selecção espanhola campeã europeia em 2008, já não restam muitos jogadores no activo. Aos 38 anos, Andrés Iniesta ainda vai mostrando classe no futebol japonês, enquanto Sergio Ramos, dois anos mais novo, finge que joga no PSG. Dani Guiza (37) mal sai do banco do Atlético Sanluqueño, da III divisão espanhola, enquanto David Silva (36) vai tendo um último fôlego na Real Sociedad. Joaquín Sánchez Rodríguez, no auge da sua carreira, sofreu um desencontro histórico com essa selecção espanhola que viria a ter um domínio prolongado no futebol mundial. Não esteve nesse Euro 2008, nem no Mundial 2010, nem no Euro 2012. Mas, aos 40 anos (41 daqui a menos de duas semanas), Joaquín continua feliz e realizado como o jogador de excepção que sempre foi e que continua a ser.