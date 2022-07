Os rankings das escolas, disciplina a disciplina. Que escolas se destacam?

Estas são as escolas com as melhores média, por disciplina.

Para além do ranking geral dos exames, elaborado pelo PÚBLICO em parceria com a Católica Porto Business School, é possível saber onde estão as melhores médias disciplina a disciplina. Mas comecemos pelo ranking geral, aquele que ordena as escolas onde se realizaram pelo menos 62 provas numa das oito disciplinas consideradas — aquelas às quais mais alunos prestaram provas em 2021.