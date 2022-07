A escola que mais se supera fica em Mortágua. “Nenhum aluno é deixado para trás”

A Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, do agrupamento de Escolas de Mortágua, não tem apenas a quarta melhor média do ensino público nos exames do secundário. É n.º 1 no ranking da superação. Tendo em conta o contexto dos alunos, aqui acredita-se que não se pode sobrecarregá-los demasiado com trabalhos para casa.

O director do Agrupamento de Escolas de Mortágua tinha consciência de que “os resultados dos exames nacionais de 2021 tinham sido francamente positivos em comparação com as médias nacionais”. No ranking dos exames do PÚBLICO, a Secundária Dr. João Lopes de Morais tem, na verdade, a quarta melhor média do ensino estatal. O que Rui Parada da Costa não esperava era que a escola ocupasse o 1.º lugar noutro ranking: aquele que mostra quem supera mais o que seria esperado e quem fica mais aquém.