Aulas começam até 16 de Setembro — já há calendários para os dois próximos anos lectivos

No próximo ano, os alunos do primeiro ciclo do básico e o pré-escolar terminam a 30 de Junho, como acontece este ano.

O Ministério da Educação já publicou o calendário para os próximos dois anos lectivos, que começam ambos na terceira semana de Setembro: este ano entre 13 e 16 e, no ano seguinte, entre 12 e 15.

O final das actividades varia consoante o ano de ensino, sendo 7 de Junho para o 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, 14 de Junho para os alunos do 10.º ano e para os entre o 5.º e o 8.º. O primeiro ciclo do básico e o pré-escolar terminam a 30 de Junho, como acontece este ano. Em 2024, o fim das actividades lectivas está previsto ocorrer entre 4 e 28 de Junho.

Até agora, o calendário escolar era definido numa base anual, mas o despacho publicado esta sexta-feira traz as datas para os próximos dois anos, “com o objectivo de dar condições de maior previsibilidade de trabalho às escolas e às famílias”, tal como o PÚBLICO já tinha noticiado.

No próximo ano lectivo, as férias de Natal começam a 19 de Dezembro e prolongam-se até 2 de Janeiro — o segundo período começa no dia 3, terça-feira. Há uma interrupção de três dias por altura do Carnaval, de 20 a 22 de Fevereiro, e as férias da Páscoa começam a 3 de Abril e vão até dia 14. As datas mudam no ano seguinte, para acompanhar o Carnaval e a Páscoa.

​O documento prevê a possibilidade de as escolas substituírem até dois dias de actividades lectivas “por outras actividades escolares de carácter formativo envolvendo os alunos, pais e encarregados de educação” e de utilizarem até dois dias das férias da Páscoa para fixarem outro período de interrupção.

Os exames das várias disciplinas já têm datas, estando a primeira fase do secundário prevista entre 19 de Junho e 3 de Julho do próximo ano. A segunda fase deverá ocorrer entre 20 e 26 de Julho. No ano seguinte, a primeira fase deve realizar-se mais cedo, de 14 a 28 de Junho, e a segunda entre 18 e 24 de Julho.

As provas finais do 9.º ano em 2023 estão previstas entre 16 e 23 de Junho (primeira fase) e entre 19 e 21 de Julho (segunda fase). Em 2024, o primeiro grupo de provas deve ocorrer entre 12 e 17 de Junho, e o segundo entre 17 e 19 de Julho.

As provas de aferição do ensino básico deverão ocorrer quase todas em Junho.