PCP recorda contribuição de Eduardo dos Santos para a independência e a paz de Angola

Em reacção à morte do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, o PCP expressou esta sexta-feira o seu “sentido de pesar e a sua solidariedade” ao Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), partido angolano da família dos comunistas, num comunicado enviado às redacções. E recordou o papel de Eduardo dos Santos na conquista da independência e da paz de Angola.

Na nota, o partido de Jerónimo de Sousa relembra Eduardo dos Santos como o presidente do MPLA que “conduziu o povo angolano à vitória sobre o domínio colonial português” e o chefe de Estado de Angola que, “em tempos de duríssimos combates”, se bateu pela “defesa e consolidação da independência nacional”.

“Num processo não alheio a problemas e dificuldades diversas, sublinha-se, no desempenho das suas responsabilidades, a contribuição para a conquista da paz pelo povo angolano e a reconstrução do seu país”, lê-se no documento.

Salientando como a “agressão imperialista e racista” causou “imensos sofrimentos” ao povo angolano, o PCP realça ainda “a decisiva contribuição” do país, na altura em que esteve sob a liderança do ex-Presidente, para o “fim do regime de apartheid”.

Não esquecendo as ligações entre o PCP e o MPLA, os comunistas destacam também a contribuição de Eduardo dos Santos para “o desenvolvimento das tradicionais relações de amizade e solidariedade” entre os dois partidos, bem como entre “o povo português e o povo angolano”. E transmitem ainda “sentidas condolências” tanto ao partido de Eduardo dos Santos como aos cidadãos angolanos.

O ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que esteve à frente do país durante 38 anos, faleceu esta sexta-feira aos 79 anos, vítima de um acidente vascular cerebral.