Marcelo envia “condolências” à família de Eduardo dos Santos, “interlocutor de todos os Presidentes portugueses em democracia”

Em declarações à SIC Notícias, o Presidente da República adiantou que irá ao funeral do ex-Presidente angolano, acompanhado do ministro português dos Negócios Estrangeiros.

Marcelo Rebelo de Sousa já enviou “condolências ao Presidente João Lourenço e à família do Presidente José Eduardo dos Santos”, segundo informa uma nota publicada no site da presidência da República. À SIC Notícias, o Presidente da República adiantou ainda que “Portugal estará representado” nas cerimónias fúnebres, sobre as quais não conhece ainda quaisquer detalhes, por si próprio e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

No comunicado presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que “o Presidente José Eduardo dos Santos foi o interlocutor de todos os Presidentes portugueses em democracia, durante quatro décadas, constituindo um protagonista decisivo nas relações entre os estados e os povos angolano e português”.

“Portugal testemunha o respeito devido a essa longa memória, em período determinante para o nascimento e o arranque da CPLP e do engrandecimento das nossas relações bilaterais após a descolonização”, refere ainda a mesma nota.