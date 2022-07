Cheque sem cobertura a uma geração

São os nossos pais e avós que mais sentem a frustração de verem que o curso superior não traduz, necessariamente, no passaporte dourado para os últimos pisos do elevador social.

O jornal PÚBLICO noticiou recentemente que, em 12 países da União Europeia, os trabalhadores com o ensino secundário recebem mais, em média, do que os diplomados portugueses, sendo em quatro países que os trabalhadores com o ensino básico também recebem mais. Numa década, Portugal só subiu salários dos menos qualificados.

À minha geração, e às vindouras, o rótulo da geração mais qualificada da História sempre foi a estampagem que selava qualquer contraditório. Era quase marca de água - afinal de contas, carregávamos (e carregamos) sobre os nossos ombros o peso da responsabilidade por, ao longo de toda a nossa pegada juvenil, sempre nos terem incutido a ideia, quase decalcada, de que éramos privilegiados, munidos de todas as condições para estudar e singrar na vida por essa via, a da qualificação. E houve, de facto, evidência mais do que empírica que sustentava esse raciocínio. Para fazer desde já a devida salvaguarda, sim, fui e sou um privilegiado.

Estudar, tirar um curso e ser bem-sucedido. Tudo tinha uma sequência lógica, uma relação de causa-efeito para quem nos educava. E durante muito tempo se preconizou este ideal padronizado que tinha um substrato, o qual funcionava como incentivo para seguir em frente com os estudos.

A pressão vertida na responsabilidade tinha também uma (significativa) quota parte de razão. Na realidade, é possível perceber que usufruímos de condições únicas para estudar e ter formação superior, condições essas de que muitos dos nossos antepassados não beneficiaram, sobretudo de um contexto político, económico e social que fosse favorável a grande parte das famílias.

Na minha época, a “era de ouro” da educação e ensino superior em Portugal, onde o número de licenciados galopava e os índices começavam a assumir contornos de panaceia, foi cultivada essa ideia da equivalência entre formação superior e ordenado ao fim do mês.

Os anos foram passando e subitamente o oásis principia a desvanecer-se. Os índices, esses, mantêm-se intactos! Só que a realidade vai para lá do que uma folha de Excel nos pode ilustrar, ditando-nos, com a frieza e azedume que por vezes sobressai, que o ideal não passou mesmo disso. E são os nossos pais e avós que mais sentem a frustração de verem que o curso superior não traduz, necessariamente, no passaporte dourado para os últimos pisos do elevador social.

Ao contrário da linha temporal e da vivência humana, a Educação em Portugal estagnou, parou, deixou-se refastelar ao canto do cisne dos números encantados de licenciados, mestres e afins. Os sucessivos Governos, ministros da Educação e do Ensino Superior nos últimos 20 anos - uns com bem melhores conjunturas e espaço de manobra do que outros - ancoraram-se ao situacionismo, deixando qualquer vislumbre reformista de lado.

Os números do PÚBLICO são reveladores do ideal padronizado que é, afinal, uma miragem. Para além de ser um cheque sem cobertura passado a quem idealizava melhores condições de vida com formação superior, é também uma chapada de luva branca a quem durante anos menosprezou aqueles que enveredavam por outro caminho que não o do ensino superior conforme o conhecemos. Os ensinos profissional e tecnológico merecem, seguramente, outro respeito neste país e uma aposta igualmente firme.

Se dizem que a Cultura é o parente pobre da política, a Educação personifica aquele parente que, aos domingos, no repasto familiar, por entre o sorriso fácil e o ardil, traz o vinho para evitar o incómodo da intromissão alheia.

Quanto à esperança, estou como João César Monteiro: sou bem capaz de ser o último dos crentes.