Era mesmo necessário identificar a Jéssica?

Com honrosas exceções, a cobertura do caso da criança vítima de maus tratos em Setúbal tem constituído um cardápio de violações do Código Deontológico dos Jornalistas. Dois exemplos flagrantes, acertadamente assinalados pelo Conselho Deontológico na recomendação de 28 de junho: do n.º 8, que desautoriza a identificação, direta ou indireta, de menores em contextos criminais, sejam vítimas, testemunhas ou perpetradoras de crimes; e do n.º 10, segundo o qual, em respeito pela privacidade dos cidadãos, o jornalista se obriga, “antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas envolvidas”.