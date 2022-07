Regionalização sim, referendo não

Não sei se Montenegro ter dito que não é a favor do referendo sobre a regionalização também quis dizer que não é a favor da mesma. Pela minha parte digo que sou a favor da regionalização mas contra o referendo. Por várias razões: não é necessário pois já está contemplada na Constituição; os referendos não tem poder vinculativo; se não houver mais de 50% do eleitorado a pronunciar-se não tem qualquer valor, ao contrário das legislativas que nem que se votem 30% dos eleitores teremos sempre o mesmo número de deputados.

Considero que só há uma forma verdadeiramente correcta de resolver o problema que é os partidos, nos seus programas eleitorais definirem a sua vontade de implementarem uma regionalização e de que forma. A meu ver há pontos muito importantes que caberiam às regiões, tais como a colocação de professores, de médicos, de funcionários administrativos, poderem fazer concursos ao ensino superior com uma elevada percentagem de preferência regional, poderem fazer concursos para aquisição de equipamentos, adjudicação de obras, etc., etc.. Desta forma teríamos um eleitorado esclarecido sobre o que pretende cada partido e aquele que viesse a governar teria toda a legitimidade para actuar de acordo com o programa sufragado.

António Barbosa, Porto

Mais uma nebulosa

As brumas da nossa desgraça colectiva não param de sair do nosso horizonte, uma vez que existem aforismos para todos os gostos e para todas as circunstâncias. Por exemplo, o significado de “ouro sobre azul” pode ser encarado como “uma boa oportunidade ou até uma circunstância especialmente favorável”. Já o aforismo “nem tudo o que reluz é ouro” diz-nos que “nem tudo o que parece precioso ou verdadeiro acaba sendo isso mesmo”.

Assim, vamos ao que interessa agora, apesar do negativismo do assunto, que há muito se vai descortinando. Trata-se do que se está a passar com o empresário Mário Ferreira, dono do grupo Douro Azul. A ser verdade o que se diz, bem como da outorga a si feita de 40 milhões de euros, através do Banco de Fomento, que vão desaguar no suculento naco do PRR, também já não sabemos “onde acaba a terra e o mar começa”, e é difícil sabermos onde e como começou a deriva fiscal do batel Atlântida.

José Amaral, Vila Nova de Gaia