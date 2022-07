O Banco de Tormento e os milhões de Mário Ferreira

A 13 de agosto de 2020, o Conselho de Ministros aprovou a criação do Banco Português de Fomento (BPF). Segundo o portal do Governo, o decreto-lei devia entrar em vigor volvidos 40 dias, “durante os quais” decorreriam “as formalidades necessárias à entrada em atividade do banco no terceiro trimestre”. Ainda de acordo com o mesmo portal, a Comissão Europeia já tinha aprovado o banco no início de agosto e já havia igualmente decorrido a necessária “audição junto do Banco de Portugal”. Estas “formalidades necessárias” estavam, por isso, fora do caminho.