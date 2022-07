Migrante vai prá tua terra! Ou ainda acabas no Ruanda

“Pouco depois, quando se/ acabaram os disparos/ vieram buscar-nos./ Levaram todas as mulheres,/ mataram todos os homens. Partiram/ com pressa, nem/ sequer nos revistaram. Deixaram-nos aqui,/ atirados, o sal/ da terra. Assim termina um autocarro no/ meio da/ estrada, em plena noite, triste como um/ cão no cio.” Adalber Salas, poeta venezuelano.