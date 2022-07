Boris Johnson planeia festa de casamento luxuosa em residência oficial antes de deixar cargo

O primeiro-ministro britânico casou-se, no ano passado, com Carrie Simmons numa pequena cerimónia na Catedral de Westminster.

O primeiro-ministro britânico vai organizar uma grande festa de casamento para assinalar o seu casamento com Carrie Simmons, a 30 de Julho, na sua residência oficial de campo, Chequers, avançou esta quinta-feira o The Mirror.

O tablóide britânico vai mais longe, sugerindo que Boris Johnson, que apresentou a sua demissão esta quinta-feira, deixando claro que só abandonará os deveres após haver um sucessor, deve prolongar o seu tempo em Downing Street, em parte, para ter a festa que não teve o ano passado, quando casou com Simmons numa pequena cerimónia.

Questionada sobre a revelação, a residência oficial do primeiro-ministro respondeu, por meio de um porta-voz: “O primeiro-ministro tem um forte sentido de dever e continuará a servir o seu país até que um novo líder esteja em funções, unicamente para continuar a sua obrigação para com o público”.

Johnson, de 58 anos, tinha casado com Simmons, de 34 anos, em Maio de 2021, numa cerimónia discreta na Catedral de Westminster, no centro de Londres, seguindo-se uma pequena festa no jardim de Downing Street. Devido às restrições pandémicas, o casal não pôde convidar mais do que 30 pessoas.

Está previsto agora “um acontecimento muito maior e mais glamoroso” do que há um ano, informa o The Mirror. Mas, se abandonasse de imediato o cargo de primeiro-ministro, Boris Johnson teria arranjar outro local para a celebração do seu casamento com Simmons, marcada para 30 de Julho. Citando duas fontes, o The Mirror diz que os Johnson estão interessados em fazer a festa, tendo convidado muitos amigos e familiares.

No entanto, algumas fontes internas do Partido Conservador não estão agradadas com a ideia. “[A residência de Chequers] é um bem nacional e não a sua casa pessoal. Os Johnson devem fazer o que é decente e encontrar um local diferente. E Boris deve fazer a coisa correcta e deixar o nº 10 imediatamente”, disse um membro dos tories, que prefiriu não ser identificado, em conversa com o The Mirror.

Para além do número 10 em Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro britânico, o chefe de Governo do país costuma também ter acesso à residência de Chequers, uma casa de campo inglesa do século XVI a norte da capital, como um retiro pessoal no campo. A residência é usada ainda para receber líderes mundiais e, ocasionalmente, organizar festas.

Localizada numa propriedade de 600 hectares, a casa de Chequers tem dez quartos e uma extensa colecção de arte. A residência tem sido utilizada pelos sucessivos primeiros-ministros britânicos nos últimos cem anos.

