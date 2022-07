Em família: da rua à nora, venham trengos, piões, rebanhos e piratas

CIRCO

Trengo – Festival de Circo do Porto

5 a 10 de Julho

Entre malabarismos e espectáculos aéreos, do Parque do Covelo — o epicentro da acção — a ruas e salas históricas da cidade, em tom mais divertido ou para dar que pensar, o Porto volta a ser invadido por “uma cambada de trengos” — palavra que aqui equivale a “desajeitados”. A sétima edição do festival alinha uma dúzia de espectáculos, que se desdobram em 25 apresentações e dão a conhecer a riqueza de estilos que o circo contém. Albano de Rui Paixão, Falaise da companhia Baro D’Evel, Mutabilia do Teatro do Mar, Los Viajes de Bowa de La Gata Japonesa e Silêncio do Corpo pela organizadora Erva Daninha estão entre os destaques no cartaz (detalhado aqui). A maioria tem entrada livre (excepção feita aos espectáculos no Rivoli, no Coliseu Porto Ageas e n'O Lugar).

FESTIVAL

Mega Festival de Insufláveis

8 a 10 de Julho

Depois de ter assentado arraiais em Lisboa, o festival repete a brincadeira nos Jardins do Casino Estoril. É ali que, de sexta a domingo, entre as 10h e as 19h, estão montados mais de 30 insufláveis, para “todos os gostos, idades e feitios”, cortesia da organizadora Yellow Star Company. É possível mergulhar num tsunami de bolas, afundar-se num ringue de espuma, saltar para o abismo, visitar a Ilha dos Macacos, deslizar no Mega Escorregão ou fazer acrobacias num trampolim dinâmico. A acompanhar e complementar a diversão, há zonas de descanso, pinturas faciais e bancas de comida. A entrada custa 20€ por dia (10€ para a Happy Hour, das 17h às 19h); o pack familiar (4 pessoas) está disponível por 59€.

Noites na Nora

8 a 23 de Julho

A iniciativa da companhia Baal17 conta já com 23 edições. Depois de um par de anos a marcar passo noutros espaços, por conta da pandemia, torna à nora da muralha-aqueduto de Serpa, chamando locais e visitantes para noites intimistas de música, teatro e dança, com o objectivo de apresentar “A cultura como uma festa!”. Este ano sob o chapéu da Temporada Cruzada Portugal-França, o festival estende os braços também aos Silos da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, onde tem lugar A Corda Bamba, espectáculo que resulta da colaboração entre a anfitriã e a companhia francesa de dança vertical Tango Nomade (dia 8, às 20h). Os serões de domingo são reservados às famílias: dia 10, às 22h, desvenda-se o Uni-Verso da Baal17; dia 17, à mesma hora, é tempo de saber Como Nascem as Estrelas do Al Teatro. Cartaz completo aqui.

Festival de Verão

11 de Julho a 7 de Agosto

“Um navio pirata encalhou no aquário e a tripulação trouxe muitos animais, um mapa para desvendar e o temido monstro das quatro cabeças”. Está dado o mote para o Festival de Verão do Sea Life Porto, que torna a dar à costa com piratas, papagaios do convés, aves de rapina e animais da quinta (como cães, cabras, galinhas, coelhos ou ovelhas), mas também oficinas de gravura e escultura inspiradas num Mapa Virado do Avesso. Polvos gigantes, monstros marinhos e cantos de sereias juntam-se assim às outras espécies que fazem parte da moldura real do aquário, habitada por tartarugas, raias, tubarões e pinguins, entre outros seres. A animação no parque exterior decorre todos os dias, das 14h às 18h. As portas do Sea Life estão abertas das 10h às 19h (nos dias úteis, fecham uma hora mais cedo). O preço dos bilhetes começa nos 9,95€ (dos três aos 12 anos) e 14,95€ (maiores de 12).

ENTRETENIMENTO

Mafalda Creative - Rainha da Net Ao Vivo

8 e 9 de Julho

Mais de 500 mil subscritores no YouTube, 320 mil seguidores no Instagram e 610 mil seguidores no Tik Tok. Uns quantos prémios e o livro Uma Adolescente à Beira de Um Ataque de Nervos. Aos números e feitos que sustentam a dimensão de fenómeno a nível nacional, junta-se agora um espectáculo ao vivo, que promete galgar os conteúdos da “realidade online”. Stand-up, música e interacção com o público são os eixos em que se move Rainha da Net - Ao Vivo, que sobe ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, sexta e sábado, respectivamente às 21h e às 19h. Os bilhetes custam 15€.

ACTIVIDADES

Cidade do Zero

8 a 10 de Julho

Três dias dedicados às temáticas da sustentabilidade e inclusão. É esta a proposta que toma conta do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, entre sexta e domingo, e coloca as cidades sustentáveis no topo das prioridades. Aprender a fazer compostagem ou sabão, ouvir cientistas, criar hortas, tingir tecidos, fazer trocas de roupa, salvar plantas, consertar e reciclar objectos são algumas das actividades em cena no programa alinhado por Catarina Barreiros, sempre com a máxima de criar o menor impacto ambiental possível. Das 10h às 19h, com bilhetes a 3€ (dia) e 5€ (passe), e entrada gratuita até aos 12 anos.

PicNic com Saúde

9 de Julho

Música, tertúlias, workshops, exposições, uma mostra de ciência interactiva e barraquinhas com comes e bebes. Está feita a apresentação do evento para toda a família, promovido pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em parceria com o Instituto de Investigação Clínica e Biomédica da cidade. A ideia passa por promover estilos de vida saudáveis e, paralelamente, estimular a literacia dos cidadãos em saúde. A primeira edição está marcada para sábado, a partir das 10h, no Polo das Ciências da Saúde, e tem entrada livre. O programa detalhado está aqui.

PERFORMANCE

Poi

9 de Julho

A tradição do jogo do pião encontra as artes do circo neste espectáculo da companhia espanhola D'Es Tro. Guillem Vizcaíno, que traz na cartola o título de campeão mundial de freestyle no que concerne aos piões, dá corda ao brinquedo que aqui evoca “um personagem preso desde a infância pelo efeito giroscópico do seu pião”. O encontro está marcado para sábado, às 11h, no Largo da Capela Nova de Vila Real, à boleia do ciclo de artes de rua Arruada, que este ano se entrelaça com o projecto Somos Património, levando à cidade um total de 15 espectáculos, até 27 de Agosto. A entrada é livre.

FESTA

Festa da Transumância e dos Pastores

9 de Julho

Para reavivar “a tradição ancestral associada à deslocação sazonal de rebanhos na Serra da Estrela” e, de caminho, mostrar e partilhar a vivência do pastoreio com pequenos e graúdos, o Município de Seia e a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha promovem mais uma edição da Festa da Transumância e dos Pastores. Num percurso de cerca de 11 quilómetros, que começa no Largo da Câmara, pelas 7h30, e ruma à aldeia do Sabugueiro e às terras altas, percorrem-se caminhos seculares na companhia de pastores e rebanhos. O passeio vem servido com degustações gastronómicas, como a típica merenda do alforge e um almoço com os pastores, convívio e animação a cargo da Orquestra de Foles, Gaitas Sirigaitas e do Teatro Regional da Serra do Montemuro. Mais informações aqui.

MÚSICA

Dia da Metropolitana

10 de Julho

Os 30 anos da Metropolitana motivam a festa que se instala no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, este domingo. Entre as 10h e as 19h, com entrada livre (sujeita a levantamento de bilhete no dia, a partir das 9h), os vários espaços do equipamento cultural servem de palco às várias formações da instituição, agregando músicos de todas as idades: da Piccola Orquestra Metropolitana às orquestras juvenil e académica, passando pelo coro do conservatório, pelos sopros e saxofones, pelas percussões e ensemble de metais, pela Orquestra Clássica e pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, que aproveita a ocasião para estrear Le Tour de Passe-Passe - Concerto para Violino e Orquestra, obra encomendada a Sérgio Azevedo.