Moda passageira ou não, o futuro é dos enohippies

Até há poucos anos, na generalidade das adegas, só se usavam cubas de inox e barricas. E já era um grande avanço. Antes, fazia-se vinho nas mesmas pipas e tonéis de sempre, mais difíceis de higienizar. Agora, se quisermos estar trendy, na moda, já não chegam as cubas de inox e as barricas. É preciso ter também, no mínimo, uns “ovos” de cimento (cubas de cimento em forma de ovo), umas ânforas sem revestimento e uns balseiros austríacos. E temos que usar estes recipientes da forma mais inventiva possível, se quisermos fazer vinhos atractivos e com carácter. Vinhos esses que não podem ser muito concentrados, nem extraídos; devem ser pouco alcoólicos, frescos e gulosos.