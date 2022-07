Centro histórico de Sernancelhe recebe fim-de-semana de animação e cultura

Este fim-de-semana, há cultura no centro histórico de Sernancelhe, com cinco palco e diferentes iniciativas, da música à literatura. Projecto da autarquia pretende dinamizar e revitalizar o espaço.

O projecto Ser+Cultura está de volta ao centro histórico de Sernancelhe este fim-de-semana, com animação e iniciativas culturais. O evento conta com cinco palcos, “onde as pessoas podem optar por um estilo musical, uma performance artística, um momento literário”, por exemplo, uma vez que “funcionam em simultâneo e as pessoas vão circulando e vão optando”, detalha o vereador da cultura, Armando Mateus, à agência Lusa.

A iniciativa nasceu em 2015, porque “havia a necessidade de criar dinamismo” no centro histórico da vila. “Tem o propósito de revitalizar e dinamizar a nossa zona histórica que tem imenso património edificado classificado, com algum comércio que estava em decadência e uma área populacional diminuída”, salienta.

Após a primeira edição, “e até agora”, a zona foi, quase na totalidade, recuperada, tanto a parte particular como a pública, e “surgiram novos espaços comerciais, muito ligados à restauração, à cafetaria e outros ao turismo”, sublinha o vereador. Para Armando Mateus, este projecto cultural “deu força e capacidade à zona histórica de se revitalizar” e, todos os anos, “mesmo durante a pandemia fizeram-se exposições ao ar livre”.

Em “vários espaços artísticos”, haverá “música, dança, teatro, exposições”, designadamente de escultura, “literatura, desporto, gastronomia, uma série de momentos culturais distribuídos por diferentes zonas e onde é possível degustar de alguma gastronomia”, enumera.

Sem querer destacar nomes de artistas, Armando Mateus realçou que “todos os participantes”, este ano, “são residentes, oriundos ou com algum tipo de ligação” a Sernancelhe, porque “há muitas pessoas com valor artístico” no concelho.

O responsável adiantou que, ao longo do fim-de-semana, no interior da biblioteca municipal, decorre igualmente a feira do livro e que estarão abertos “outros espaços que costumam estar encerrados, mas que gentilmente são cedidos à autarquia” neste período.

A título de exemplo, o vereador falou “num lagar particular que poderá ser visitado, enquanto lagar de vinho tradicional”, mas onde também poderá haver “uma instalação artística” criada para este fim-de-semana.

“Há toda uma parceria” e, “o mais interessante e compensatório, é termos conseguido ao longo dos anos revitalizar e dinamizar este centro histórico” de Sernancelhe, salientou o vereador.

De 8 a 10 de Julho, o centro histórico fica “proibido à circulação automóvel, para que as pessoas possam circular livremente”, indicou o autarca, sugerindo que deixem “as viaturas estacionadas nos parques da vila a e aproveitarem o comboio turístico” para o centro.