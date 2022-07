Passageiros portugueses com direito a indemnização aumentaram 70% em 2022

Num cenário de caos nos aeroportos, com milhares de atrasos e cancelamentos dos voos, as companhias aéreas europeias estão em risco de ter de pagar indemnizações a cerca de dois milhões de passageiros (mais de 75 mil portugueses), segundo dados da AirHelp.

As companhias aéreas europeias arriscam-se a ter de pagar indemnizações a cerca de dois milhões de passageiros pelos atrasos e cancelamentos registados só entre Maio e Junho deste ano. Este é um número mais de 10% superior ao que se registava antes da pandemia, naquilo que é visto pelos especialistas do sector como um reflexo da falta de preparação das companhias aéreas para o aumento da procura, bem como de “práticas de gestão completamente desenquadradas” do contexto actual.