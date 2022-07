Fisco alerta para emails falsos sobre alegados reembolsos de impostos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou nesta sexta-feira os contribuintes para o envio de mensagens de correio electrónico fraudulentas, supostamente provenientes do fisco para recebimento de reembolsos de impostos, com um link para páginas maliciosas, que recomenda ignorar.

Numa mensagem publicada no Portal das Finanças, a AT informa ter conhecimento de que “alguns” contribuintes têm recebido mensagens de correio electrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido para recebimento de um alegado reembolso.​​

Como exemplo do corpo dessas mensagens mostra um e-mail intitulado “Aviso importante - Reembolso do IVA”, onde é dito que, com base no último cálculo fiscal, se determinou que o destinatário da mensagem é elegível para um reembolso de impostos de 1493 euros.

“Clique em baixo para completar o processo de reembolso através do Portal das Finanças Website”, lê-se nesse email que a AT lembra ser falso e dever ser ignorado.

“O seu objectivo [do email fraudulento] é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos. Em caso algum deverá efectuar essa operação”, adverte.