World Rugby rejeita denúncia da Espanha sobre irregularidade da Roménia

Queixa poderia ter baralhado (ainda mais) as contas do apuramento para o Mundial 2023.

A World Rugby rejeitou a denúncia apresentada pela Espanha sobre a alegada utilização irregular de um jogador pela Roménia, durante o apuramento para o Mundial de 2023, adiantou o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi.

Carlos Amado da Silva confirmou à agência Lusa que o organismo federativo espanhol questionou a utilização de Jason Tomane, neozelandês naturalizado romeno que foi utilizado em vários jogos de qualificação. No entanto, viu as suas pretensões rejeitadas pelo organismo que superintende a modalidade a nível mundial.

“Confirma-se o que me disseram há uns meses, quando questionei a World Rugby, que o jogador estava elegível e nem sequer aceitaram a denúncia”, disse Amado da Silva.

No dia 31 de Maio, o diário espanhol El Mundo escreveu que as redes sociais do jogador de origem neozelandesa poderiam vir a provar que Tomane esteve ausente da Roménia durante mais do que os 60 dias permitidos pela Lei de Elegibilidade da World Rugby.

A situação, segundo a publicação, seria em tudo semelhante à que resultou numa sanção de 10 pontos aplicada à Espanha no apuramento para o França 2023, que atirou a selecção para fora da competição e qualificou Portugal para o torneio final de repescagem, a disputar em Novembro.

Se a Roménia fosse sancionada, à imagem do que aconteceu com a Espanha, então, Portugal terminaria a qualificação para o Mundial em segundo lugar e ficaria directamente apurado para o França2023.