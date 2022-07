Terceira edição da Mirpuri Foundation Sailing Trophy arranca sábado

A regata, que conta com a participação das classes NHC, ORC, VO65, SB20, e Optimist, disputa-se no sábado e no domingo ao largo de Cascais.

A terceira edição do Mirpuri Foundation Sailing Trophy, regata que terá Cascais como porto de chegada e de partida, tem o seu início neste sábado e, segundo a organização, é esperada uma frota de “mais de 100 veleiros, entre convencionais e de alto rendimento”.

Organizada em parceria com o Clube Naval de Cascais, a regata apresenta-se como “sustentável” e entregará um prémio para “a inovação na sustentabilidade da saúde dos oceanos”.

Criada em 2020 pela Fundação Mirpuri no âmbito do seu programa de conservação marinha, a terceira edição da Mirpuri Foundation Sailing Trophy contará com a participação de veleiros nas classes NHC, ORC, VO65, SB20, e Optimist, que, durante dois dias, prometem oferecer um bom espectáculo ao largo de Cascais.

O arranque da prova está marcado para as 12h00 deste sábado, com a disputada de regatas costeiras para os VO65, NHC e ORC, e regatas inshore para os SB20 e Optimist.

Vencedora em 2021, a Mirpuri Foundation Racing Team é a favorita a vencer a regata e Jack Bouttell estará ao leme do VO65 “Racing for the Planet”.

Na restante tripulação, destaque para a presença da velejadora olímpica portuguesa Mariana Lobato, dos espanhóis Willy Altadil e Carlos Hernández, dos franceses Ben Schwartz e Thierry Fouchier, do britânico Olly Young e do neozelandês Brad Farrand, todos com experiência na Ocean Race.