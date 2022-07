Ronaldo falha digressão do Man. United à Tailândia

O jogador ainda não se apresentou no clube e tem adensado os rumores sobre o interesse em sair do United.

Já se esperava, mas agora é oficial: Cristiano Ronaldo vai continuar afastado da pré-época do Manchester United. O clube informou que “foi concedido ao jogador mais algum tempo para lidar com um problema familiar”, motivo pelo qual o avançado não está na lista de 31 convocados para a digressão do United à Tailândia.

Erik ten Hag, novo treinador dos “red devils”, já disse contar com Ronaldo para esta temporada, mas o certo é que o jogador ainda não se apresentou nos treinos e a justificação vaga tem adensado os rumores sobre o interesse do português em sair do clube inglês.

O United, recorde-se, não vai estar na Liga dos Campeões, e clubes como Chelsea, Nápoles ou Roma já têm sido falados como possíveis destinos do capitão da selecção portuguesa.