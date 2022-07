“As modalidades que mais vão crescer são as que apostarem no feminino”

Plano de Acção para a Igualdade de Género no Desporto deverá ser apresentado no início do próximo ano, anuncia secretário de Estado do Desporto. Siga o podcast P24 no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

A selecção nacional feminina de futebol estreia-se este sábado no Europeu numa partida contra a Suíça. Seguem-se os confrontos com os Países Baixos, na quarta-feira (13 de Julho), e a Suécia, no domingo (17 de Julho).

Neste P24, ouvimos o jornalista David Andrade sobre participação de Portugal neste Campeonato da Europa de Futebol Feminino. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, fala-nos sobre os desafios que o governo quer ajudar a enfrentar com o Plano de Acção para a Igualdade de Género no Desporto, que deverá ser apresentado no início do próximo ano.

Uma estratégia que passa por apoiar as atletas, mas também aumentar a presença feminina entre os dirigentes das federações e dos clubes, as equipas de arbitragem e as equipas técnicas. As recomendações serão feitas por um grupo de trabalho que deverá ser anunciado “nas próximas semanas”, diz o secretário de Estado.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.