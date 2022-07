Os maiores negócios entre clubes portugueses — com o Sp. Braga em alta

Milhões e mais milhões. Nunca se falou tanto em dinheiro no futebol como na última década. O mundo do desporto-rei tem assistido, de ano para ano, a uma inflação sem precedentes no que diz respeito à contratação de atletas, especialmente por parte dos “tubarões” europeus. Por cá, o mercado interno não tem sido excepção, apresentando um vasto leque de contratações que fizeram movimentar vários milhões de euros, entre os clubes portugueses. David Carmo surge como o caso mais recente e como um novo recorde: o jovem central, contratado pelo FC Porto neste defeso ao Sp. Braga, tornou-se no maior negócio de sempre a nível doméstico.