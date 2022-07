Depois de Promessas, André Duarte lança Meu Lugar, um tema para “elevar as minorias”

Estreou-se com Promessas, em Março deste ano, e agora está de volta aos singles com um novo tema, cujo título será também o de um EP a lançar brevemente: Meu Lugar. Segundo André Duarte, no texto que anuncia o single e videoclipe, Meu Lugar inspira-se na sua própria vida e em experiências próximas: “É um tema que retrata todo o caminho de auto-aceitação que eu próprio tive de percorrer, mas também dá voz a outras narrativas, tal como nos mostra o videoclipe. Este tema surgiu da vontade de elevar todas as minorias que são encaradas de forma negativa pela sociedade, mas acabou por se tornar muito mais do que isso. Acho que todas as pessoas a certa altura na sua vida param para pensar ‘onde é que eu pertenço?’ e espero que esta música possa ajudar todas essas pessoas que estejam neste processo e também recordar quem já passou por ele de que todos somos merecedores do nosso espaço!”

André relata ainda a forma como ele próprio lidou com essa experiência: “Algumas pessoas, por exemplo, preferem isolar-se propositadamente, outras procuram a ajuda de amigos mais próximos e algumas ainda, como foi o meu caso, preferem não se isolar, mas também não se sentem confortáveis ou seguras para pedir ajuda e, portanto, acabam por se sentir isoladas mesmo estando rodeadas de pessoas. Mas em geral, o tema fala-nos da sensação de não ‘encaixar’ em nenhum lugar e de encontrar ou até criarmos o nosso próprio lugar.”