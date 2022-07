Ucraniana Oksana Lyniv vence Prémio Europeu Helena Vaz e Silva

A maestrina é directora musical do Teatro Comunale di Bologna e foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra no mítico Festival de Ópera de Bayreuth.

Directora musical do Teatro Comunale di Bologna, em Itália, e fundadora e directora artística da Orquestra Sinfónica Juvenil da Ucrânia e do Festival Internacional de Música Clássica LivMozArt, Oksana Lyniv é a vencedora da edição deste ano do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, anunciou esta sexta-feira o Centro Nacional de Cultura.

Oksana Lyniv foi a primeira maestrina a encabeçar um teatro de ópera italiano e a primeira mulher a dirigir uma orquestra no mítico Festival de Ópera de Bayreuth, no qual apresentou, em 2021, a sua produção inaugural de O Holandês Voador​, de Richard Wagner, também conhecida como O Navio Fantasma. Em Novembro de 2020, foi galardoada com o prémio Opera! de melhor maestrina. Entre 2017 e 2020, foi maestrina principal da Ópera de Graz e da Orquestra Filarmónica da mesma cidade, na Áustria. Enquanto convidada, trabalhou com várias orquestras europeias, entre elas a Ópera Estatal de Berlim, a Orquestra Filarmónica de Munique ou a Orquestra Sinfónica de Düsseldorf, e actuou em célebres teatros de ópera de países como o Reino Unido, Estónia, França, Hungria e Japão.

Segundo o comunicado de imprensa do Centro Nacional de Cultura, a artista, que iniciou a sua carreira internacional em 2004, é uma empenhada “promotora da música clássica na Ucrânia e têm tido “um papel crucial como uma das figuras mais importantes na paisagem cultural do país”, sendo reconhecida “como a embaixadora cultural da Ucrânia no mundo”.

“No contexto da terrível guerra que decorre no coração da Europa, quando o ódio cresce e morre um grande número de vítimas inocentes, a cultura tornou-se porventura no meio mais significativo para manifestar a dor e o desespero, para criar testemunhos vivos deste tempo trágico para as gerações futuras e para encontrar forças para restaurar a capacidade mental, unir as pessoas e reconstruir o que foi destruído”, disse Oksana Lyniv em reacção à atribuição do prémio, dedicando-o a “todos os que prosseguem na luta pelos valores culturais e humanitários durante a guerra”.

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural recorda a jornalista, escritora, activista cultural e política portuguesa Helena Vaz da Silva (1939-2002). É atribuído anualmente, desde 2013, a um cidadão europeu ou a uma cidadã europeia cuja carreira se tenha distinguido por actividades de difusão, defesa e promoção do património cultural da Europa, e conta com os apoios do Ministério da Cultura português, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Turismo de Portugal. A coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker foi a vencedora de 2021.

Nesta décima edição, o júri decidiu ainda atribuir reconhecimento especial à artista, escritora e professora sérvia Dijana Milošević, co-fundadora e directora do DAH Theater - Centro de Investigação da Cultura e das Transformações Sociais, em Belgrado.