Jorja, Celeste, Florence, Nilüfer, Dino: cinco nomes maiores para o panteão do Nos Alive

É pouco provável que houvesse pior momento para Ben Totten, o guitarrista que acompanha Jorja Smith em palco, rebentar com uma corda da guitarra. Totten seguia lançado no seu solo durante o tema On your own, enquanto a cantora inglesa se ausentara por momentos do palco, e a corda lá cedeu perante o entusiasmo endiabrado com que ia encavalitando as notas umas por cima das outras. O episódio não seria merecedor de qualquer menção (até porque foi bem resolvido, sem qualquer tropeção desastroso e desvalorizado com um sorriso de quem sabe que os acidentes acontecem e não vale a pena mascará-los – a crueldade dos ecrãs gigantes, com a corda pendida no close up da sua curta vida, também não se deixava enganar) não fosse cada vez mais os festivais estarem a transformar-se em desfiles de momentos de minuciosa execução musical sem margem para a falibilidade.